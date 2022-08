Kaolack / Inhumation du défunt coach Moussa Dia dit Thio : Ses collègues encadreurs et ses amis d'enfance, très attristés.

Le défunt encadreur de l'école de football denommée "Sikas Foot", décédé lors de l'accident survenu hier sur la route de Fatick, a été inhumé ce matin dans sa ville natale (Kaolack).



La maison mortuaire sis à Ndangane a refusé du monde. Parents, collègues encadreurs, amis d'enfance etc, ont tous répondu présents pour accompagner le disparu jusqu'à sa dernière demeure.



Les témoignages ont été unanimes. "C'était un homme généreux", disent ses amis d'enfance; "Il était serviable et plein de sagesse", ajoutent ses collègues.



Le silence est imposant dans la maison mais ça et là, on entend des gémissements et ceux qui ne peuvent pas se retenir, éclatent en sanglots. Certains de ses amis, les plus affectés, tombent en syncope. Un groupe de jeunes se dépêche, les aident à se relever avant de mettre de l'eau sur leurs visages pour les réveiller.



Actuellement, un ballet interminable d'amis est noté au niveau de la maison mortuaire.



Pour rappel, le coach Dia a fait ses humanités à l'Asc Jokko abattoirs en catégorie cadette puis à Darou Salam (en séniors) avant de rejoindre l'équipe communale de Kahone et enfin à l'Asc Jamono (séniors). La saison dernière, il était sur le banc de Zénith Fc comme entraineur des moins de 20 ans.