Kaolack / Incendie chez l'Imam Alioune Badara Ndao : Plus de peur que de mal (Images)

L'incendie qui s'est déclaré tout à l'heure chez l'Imam Alioune Badara Ndao à Ngane Extension, a certes fait des dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Un enfant qui jouait avec la paille destinée à l'alimentation du bétail, y a mis le feu avant de prendre la tangente. En effet, des dégâts matériels ont été notés dont une machine qui s'élève à plus d'un million 300 mille Fcfa.



Trouvé sur les lieux, le religieux a rendu grâce au bon Dieu avant de remercier les voisins et les sapeurs pompiers d'avoir aidé sa famille à éteindre le feu qui s'est déclaré non loin de leurs chambres...