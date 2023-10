Kaolack : Ibrahima Thiam remet ses parrainages à la déléguée régionale Astou Ndiaye et remercie le ministre Moustapha Bâ pour son soutien aux étudiants

Jeune leader de la région de Kaolack, par ailleurs étudiant de son état, Ibrahima Thiam vient de remettre ses parrainages à la déléguée régionale, Astou Ndiaye.



La remise symbolique du lot de 600 parrains a été paraphée ce lundi à Dakar. Quant à la collecte, elle a été effectuée dans la région de Kaolack tout comme dans le département de Nioro.



D'après lui, il s'agit d'une marque de reconnaissance par rapport au soutien que M. Mamadou Moustapha BA, Ministre des finances et du Budget, ne cesse d'apporter aux étudiants qui sont dans les différentes universités du pays.



" C'est en guise de reconnaissance et de remerciements pour l'aide qu'il apporte à la communauté estudiantine de Nioro notamment le paiement annuel de la location d’un immeuble R+3 à Dakar et des appartements dans les autres universités", a-t-il informé.



" Nous invitons la jeunesse du département de Nioro tout d’abord, celle de la région de Kaolack et sur le plan national

à soutenir la politique et la vision du MFB pour un Sénégal émergent. Avec lui, nous pouvons relever les défis de la jeunesse du pays notamment les défis de la formation et de l’insertion", a ajouté le patron des étudiants de la région du Saloum.