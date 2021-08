À Kaolack, certaines rues et ruelles sont devenues impraticables à cause des eaux de pluie. Et c'est le cas de Nimzatt, HLM Sara, Khakhoun, Fass Cheikh Tidiane, Médina Mbaba, le cimetière Maloum, entre autres.



Aux HLM Sara, la situation est indescriptible. Et c'est la raison pour laquelle, le jeune Papy Gaye et les membres de son mouvement "Le Réveil Kaolackois" ont lancé une opération de nettoyage et de remblayage au niveau de ces quartiers pour sortir les habitants de l'ornière.



M. Gaye a ainsi reçu le satisfecit des populations des HLM Sara et celles de Nimzatt pour avoir démarré ses activités dans leurs quartiers.



Concernant le cimetière de Maloum qui a été complétement englouti par les eaux, Papy Gaye a pris la décision de mettre à la disposition du comité de gestion des motopompes pour évacuer dare-dare les eaux de pluie...