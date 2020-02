Kaolack / Grand Meeting pour l'Unité de l'Apr : Mohamed Ndiaye Rahma et Awa Guèye portent le flambeau.

Un grand meeting de l'unité au sein de l'Apr a été organisé ce Week-end à Kaolack par l'honorable députée, Awa Guèye, sous la présidence de l'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye.



Cette rencontre a été une occasion pour l'ensemble des leaders de l'Apr et de Bby de mettre en place une "coalition" dont l'objectif est de fédérer l'ensemble des initiatives au profit du président de la République et ses deux entités. Les deux leaders en l'occurrence Mohamed Ndiaye Rahma et Awa Guèye ne sont pas seuls dans ce combat parce qu'ils ont été rejoints par l'ensemble des autres sensibilités.



D'ailleurs, le meeting a enregistré la présence de l'ensemble des leaders politiques de Kaolack et ailleurs tels l'honorable députée Adji Mergane Kanouté, Mounirou Ly, Idrissa tall, les délégations de Mariama Sarr, Aminata Touré, Pape Mademba Bitèye, entre autres. Parmi les maires du département, il y avait Astou Ndiaye, Yaye Fatou Diagne, Mame Samba Ndiaye, et la liste est loin d'être exhaustive...