Kaolack / Gamou 2020 : La police interpelle 199 personnes pour non respect du port du masque, 54 personnes pour vérification d'identité, 06 pour ivresse publique manifeste, 26 véhicules mis en fourrière etc...

Dans le cadre de sa première phase de sécurisation en prélude au Gamou, le service régional de sécurité publique de Kaolack ( commissaire central, commissariat de Ndorong etc...) a lancé un plan d'opérations depuis le 18 octobre dernier.



Celui-ci a ainsi permis d'interpeller 199 personnes pour non respect du port obligatoire du masque, 54 personnes pour vérification d'identité, 06 personnes pour ivresse publique manifeste et 09 personnes pour raccolage sur la voix publique.



Aussi, 26 véhicules ont été mis en fourrière pour diverses infractions, 33 motos immobilisées, 3 individus déférés au parquet pour détention et usage de chanvre indien et 515 pièces saisies.



Selon le commissaire central de Kaolack qui faisait face à la presse, des postes avancés seront installés à Kaolack et en plus de cela, plus de 800 agents de police seront mobilisés dont 200 en civil...