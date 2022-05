Kaolack / Gamboul : Un accident fait 5 morts et 5 blessés dont 2 graves.

Un accident s'est produit cet après-midi sur la RN1 à hauteur de Gamboul (Arrondissement de Ngothie).



Il s'agit d'une collision entre un bus et un particulier. Et le bilan fait état de 4 morts sur le coup et le 5 ème est décédé au cours de son évacuation à l'hôpital régional de Kaolack.



5 autres blessés ont été dénombrés dont 2 graves et 3 légers...