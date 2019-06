Kaolack / Gamboul : Remise de matériel de mini-boulangerie aux ASC par la DER, l'ONCAV et l'ISEG

La mise en œuvre du programme " UNE ASC-UN PROJET-DES EMPLOIS", est désormais effective. En effet, une cérémonie de remise de matériel de mini-boulangerie aux ASC a été paraphée ce matin à Gamboul ( Kaolack), en présence du ministre des sports, Matar Ba, du président de l'ONCAV, Amadou Kane, du président de l'Institut Supérieur d'Entrepreneurship et de Gestion ( ISEG), Mamadou Diop. Financé par la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide en collaboration avec l'Oncav et l'Iseg qui en est le partenaire technique, ledit programme a mis à la disposition de 100 associations sportives et culturelles (Asc) une enveloppe de 500 millions de nos francs à travers l'achat de 84 mini-boulangeries et la mise en œuvre de 16 projets d'aviculture. Selon le patron de l'Iseg, Mr Mamadou Diop, ce premier financement qui va connaitre plus tard une mise à l'échelle, va créer plus de 1 000 emplois directs...