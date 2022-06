Kaolack / Financement des projets de migrants de retour : 512 requêtes émanent de jeunes et de migrants...

Un atelier bilan du cadre régional de concertation sur la migration et le développement local s'est tenu à kaolack.



Au cours de cette rencontre, le directeur de l'Agence Régionale de Développement (ARD) où loge le Bureau Accueil Orientation et de Suivi ( BAOS), le Dr Mahmouth Diop, a salué les nombreux efforts allant dans le sens de fixer les jeunes au niveau de leurs terroirs.



Selon lui, " le gouvernement du Sénégal à travers les fonds de l’Union Européenne, a lancé dans le cadre des fonds régionaux, un appel à manifestation d'intérêt pour le financement des projets de migrants de retour, mais aussi de jeunes. Kaolack a reçu 512 requêtes émanant de jeunes et de migrants de retour", a-t-il fait savoir.



Au cours de l'année 2021, des ateliers de renforcement de capacités ont été organisés pour gérer la politique publique communale sur la migration, des associations locales de migrants ont été mises en place, des projets ont été formulés notamment le bassin versant de Keur Diatta, des financements ont été également octroyés aux migrants...