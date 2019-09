Kaolack : Face-à-face entre les députés et les citoyens

À Kaolack, les députés ont fait face aux populations (Jakarlo ak aslanwi) pour répondre à leurs questions, mais aussi recueillir leurs doléances sur les urgences dans la commune et le département. Ce tête-à-tête a été une occasion pour les habitants de la ville de Mbossé de parler des maux qui gangrènent leur localité, notamment les questions liées à l'insalubrité, au système de canalisation, au dragage du port, à la réhabilitation des routes etc... De leur côté, les députés de Kaolack( Adji Mergane Kanouté, Awa Guèye, Théodore Chérif Monteil etc), en partenariat avec l'ONG 3D, ont promis de porter la voix des citoyens lors de la prochaine session à l'Assemblée nationale...