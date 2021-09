Coordinateur du 1er comité Apr de Ndorong et militant depuis 2008, Sigui Konaré a dernièrement fait l'objet d'une exclusion par la coordination des cadres de l'Apr alors qu'il prenait part à une réunion organisée par ladite structure.



Cette décision fait suite à sa récente sortie médiatique en faveur d'un candidat à la mairie de Kaolack.



Recevant des appels téléphoniques de soutien venant des responsables politiques dudit parti basés à Kaolack, M. Konaré a fait face à la presse pour déclarer haut et fort son appartenance à l'alliance pour la République (Apr).



" Je suis de l'Apr et je reste dans l'Apr. Mon seul patron est le président Macky Sall...", a-t-il déclaré au cours de ce point de presse.



Revenant sur le profil du prochain maire de Kaolack, Sigui Konaré, par respect à la discipline de son parti, dira que le dernier mot revient au président Macky Sall. "Nous allons soutenir son choix. Je suis apériste de première heure et mon devoir est de me soumettre aux décisions du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar..."