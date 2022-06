Kaolack / Enrôlement de 500 jeunes dans la formation à l'utilisation des TIC : Abdou Aziz Lô lance la deuxième phase du projet.

Le coordinateur du mouvement Jeunesse And Défar Kaolack (JADEK) a procédé au lancement de la deuxième phase du projet de formation de 500 jeunes à l'utilisation des TIC. Les modules seront axés sur l'infographie, l'informatique, la gestion de caisses, la création de sites Web, sons et lumières etc... Ledit projet qui sera mis en œuvre en collaboration avec ATP et d’autres partenaires, sera une occasion de mettre en place un centre de formation qui sera équipé avec un matériel de dernière génération.



L'initiateur du projet, Abdou Aziz Lô, un jeune natif de Kaolack, entend jouer pleinement sa partition dans l'émergence et la croissance économique du Sénégal par la formation et la création d'emplois au profit des jeunes.



Ce nouveau projet fait suite à la première phase de formation de 142 jeunes dans les filières suivantes: infographie, gestion de caisses et informatique. Cette première phase a été entièrement financée par le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, qui n'avait pas du tout lésiné sur les moyens pour permettre à des jeunes Kaolackois de bénéficier de cette formation. Laquelle formation a été paraphée à travers la mobilisation de 02 bus avec équipement digital et d'une équipe de formateurs aguerris.



À travers la deuxième phase, M. Lô invite l'ensemble des responsables politiques et économiques Kaolackois à venir l'accompagner dans la mise en œuvre du projet dont l'objectif est d'offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse Kaolackoise...