Kaolack / Élection de la chambre des métiers : Deux mécaniciens et un tailleur en lice pour briguer le poste de la présidence.

L'élection des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers de Kaolack se tiendra le dimanche 27 mars 2022.



D'emblée, la campagne bat son plein au niveau des différents secteurs tels la production, l'art, le service et le Compagnon.



Trois candidats sont ainsi en lice pour la succession du doyen El Hadj Sény Seck. Il s'agit de Mamadou Mbaye (mécanicien) de la coalition And Taxawu Artisans Yi, Sidy Diop (mécanicien) du Grand Cadre et Pape Ibrahima Touré (Tailleur) de And Bokk Gueum Gueum / Dem Dieuli Liniou Mom.



Le candidat précité s'est engagé à revaloriser le social à travers un budget annuel de 04 millions de Fcfa, renforcer le partenariat afin de renflouer les caisses de cette institution, ouvrir un centre de formation dédié à la mécanique générale, accompagner les acteurs à l'occasion des foires, réouvrir les antennes locales, réhabiliter le siège de la chambre de métiers, etc...



Le candidat du Grand Cadre, quant à lui, entend intervenir sur les points qui s'articulent autour des 3F ( Formation, Foncier et Finance). Dans sa ligne de mire, Sidy Diop compte également construire un centre de formation, créer une unité mixte de transformation, créer un grand atelier de moyenne industrie, entre autres.



Et enfin, le candidat de And Bokk Gueum Gueum pour sa part, qui a tenu hier un point de presse, s'est surtout appesanti sur le report de cette élection. À le croire, des irrégularités ont été signalées dans l'organisation de ce scrutin et pour lui, la preuve est que 890 cartes de membres ont été radiées et leurs propriétaires privés de leur droit de vote. Dans son programme, Pape Ibrahima Touré a décidé de redorer le blason de la chambre de métiers de Kaolack qui, depuis plus de 18 ans peine à se mettre en pôle position par rapport aux chambres du pays. Il compte améliorer considérablement les conditions de travail des membres de cette institution...