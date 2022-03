Kaolack / Élection de la chambre de métiers : C'est la grande affluence au niveau des différents lieux de vote... Pape Ibrahima Touré, Sidy Diop et Mamadou Mbaye mobilisent leurs électeurs pour succéder à El Hadj Sény Seck.

Les opérations de vote ont débuté très tôt ce matin au niveau du plus grand centre de vote de la commune de Kaolack (École Guédel Mbodj) de même que les autres bureaux répartis dans les différentes communes du département.



À Kaolack commune, un grand rush a été noté ce matin. Les artisans sont ainsi plus que jamais déterminés à changer l'équipe dirigeante avec à sa tête le doyen El Hadj Sény Seck (le président sortant).



Sur place, les trois candidats tels Sidy Diop, Mamadou Mbaye et Pape Ibrahima Touré sont en train de mobiliser leurs électeurs respectifs afin d'avoir chacun de son côté le maximum de vote.



Sur le plan de la sécurité, les forces de l’ordre continuent de veiller au grain en attendant le dépouillement prévu cet après-midi vers 19 heures, suivi de la publication des résultats provisoires...