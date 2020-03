Kaolack / Élan de solidarité contre le Coronavirus : Mohamed Ndiaye Rahma apporte sa contribution.

Les élans de solidarité contre la propagation du covid-19 se poursuivent dans la commune et le département de Kaolack.



En effet, l'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye Rahma vient d'apporter sa contribution en mettant à la disposition des maires et des différents services étatiques, des kits d'hygiène et des denrées alimentaires. Objectif : Lutter contre le covid-19 qui ne cesse de gagner du terrain dans notre pays.



À l'image des autres leaders, le président du mouvement " Rahma" a aussi invité toutes les bonnes volontés à jouer leur participation dans cette lutte...