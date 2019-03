Kaolack : El Hadji Malick Guèye demande à tous les citoyens de garder la sérénité et de faire confiance aux juridictions compétentes

Le leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », El Hadji Malick Guèye, a demandé à tous les citoyens de garder la sérénité et de faire confiance aux juridictions compétentes pour ce qui est des résultats du scrutin. Il s’exprimait lors d’un face à face avec la presse où il s'est félicité de la large victoire du candidat de la coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar. Selon l’ancien député, les juges du Conseil Constitutionnel sont des sénégalais qui aiment le Sénégal comme nous tous.

« Le Sénégal a une tradition de paix á pérenniser. Personne n’a le droit de renverser ces acquis. Au terme de la proclamation prochaine des résultats, que tout le monde accepte le verdict » a-t-il dit. Il a aussi remercié les populations de la Commune de Latmingué pour leur forte mobilisation durant la campagne.

« Notre localité a, ainsi, réalisé le meilleur score au niveau du Pôle du Sine Saloum. L'honneur revient également à Cheikh Ibrahima Niass Ciss dit Baye Ciss leader du mouvement Changement - Action - Réaction (CAR). Il a sorti les moyens logistiques et financiers pour l'obtention de ce résultat »