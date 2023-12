Kaolack / Éducation : "Les filles sont plus nombreuses dans les écoles que les garçons... Notre grand problème reste leur maintien à l’école" (Awa Sène Diop, Scofi)

À l'occasion de l'assemblée générale du comité national de la scolarisation des filles (CNSCOFI), initiée à Kaolack, la Présidente de cette organisation a tenu à faire un bilan à mi parcours relatif à la scolarisation des filles. "Cette assemblée est la suite logique des renouvellements de nos instances. Nous avons eu à renouveler depuis 2022 les cellules locales, les cellules départementales et régionales. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire d'association pour passer à une ONG. On installe l'ONG pour pouvoir relever d'autres défis. Nous avons fait 29 ans de route et nos visions et missions par rapport à l'accès ont été couronnées de réussite", a-t-elle indiqué.

Revenant sur les objectifs de cette organisation, Mme Awa Sène Diop de rappeler les acquis et les limites. "Aujourd’hui, les filles sont plus nombreuses dans les écoles que les garçons. Maintenant notre grand problème reste le maintien des filles à l’école. Beaucoup d’entre elles ont tendance à abandonner l’école à cause des déperditions scolaires, les mariages précoces, les viols, le problème de l'hygiène menstruelle qui est un problème de santé publique, mais aussi le phénomène de l’inflation qui pousse certaines familles à inciter les filles à aller trouver des travaux domestiques rémunérés, à faire le petit commerce dans les marchés hebdomadaires, etc... Donc, notre combat, c’est de maintenir les filles à l’école, car on ne peut pas parler de développement sans pour autant parler du maintien de la fille à l'école", a-t-elle renchéri.

Madame Diop de conclure en ces termes : "Pour maintenir ces filles à l’école, nous allons sensibiliser davantage les parents, la communauté, les autorités, les pouvoirs publics parce qu'il faut que tout le monde se retrouve autour de l’essentiel, car l’éducation, c’est l’affaire de tous et de toutes".