Kaolack / Dialogue national : La Convergence des Cadres Républicains organise un panel dans la zone centre

Dans le cadre de la territorialisation du dialogue national, la convergence des cadres républicains, à travers le comité d'initiatives du Ccr de Kaolack, a organisé ce week-end un panel au niveau de la zone centre ( Kaolack, Fatick, Kaffrine, etc). La rencontre était une occasion pour les membres de cette structure de recueillir les avis des populations du pôle Sine-Saloum par rapport à leurs préoccupations et suggestions. Celles-ci seront dressées dans un document et transmises au président national des cadres républicains, Mr Abdoulaye Diouf Sarr, qui à son tour, les mettra à la disposition du chef de l'État dans un document final...