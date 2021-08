Kaolack : Deux militants du Pastef arrêtés par la police.

Les deux arrestations ont eu lieu ce matin au cœur de ville de Kaolack lorsque des militants du Pastef ont décidé d'organiser une campagne de distribution de masques et de sensibilisation par rapport aux inscriptions sur les listes électorales.



C'est ainsi que Adji Ndao de la Diaspora et Ababacar Diagne ont été mis aux arrêts et conduits au commissariat central de Kaolack.



Actuellement, les militants de Pastef Kaolack s'organisent pour déplorer ces arrestations jugées arbitraires.



Pour rappel, la première nommée avait dernièrement voulu organiser une caravane à Kaolack, mais la police avait très vite dispersée la foule et saisi le matériel de sonorisation qui est toujours dans les locaux du commissariat central.



Nous y reviendrons...