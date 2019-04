Kaolack : Des membres de la coordination départementale du Parti Socialiste contre la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye

Face à la presse locale, des militants du parti socialiste, membres de la coordination départementale de Kaolack, sont montés au créneau pour s'insurger contre la reconduction de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le nouveau gouvernement du président Macky Sall.



Constituée de responsables socialistes, maires et conseillers municipaux et départementaux de Kaolack, ainsi des départements de Nioro et Guinguinéo, ladite coordination déplore cette décision jugée " arbitraire et injuste, violant par la même occasion, les principes fondamentaux et les valeurs dans la charte du militant et du préambule des dispositions statutaires et réglementaires de notre parti...", a martelé le porte-parole du jour, Abdoulaye Gallo Sow.



D'après eux, la conséquence d'une telle décision " C'est le départ massif des responsables et cadres socialistes de notre parti et l'organisation d'une résistance au sein du PS par des responsables et militants dignes et courageux..."