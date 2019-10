Kaolack : Des malfaiteurs visitent une école privée, blessent la responsable d'origine allemande et emportent de l'argent, un passeport et un appareil photo.

Au quartier de l'imam Alioune Badara Ndao, les populations ne dorment plus que d’un œil. En cause, Ngane est devenu un quartier où l'insécurité gagne de plus en plus du terrain. Ce week-end, une énième attaque a été perpétrée par un groupe de malfaiteurs au niveau d'une école privée dirigée par des étrangers.



Selon notre source, les malfrats ont tenu d'abord en respect la responsable d'origine allemande en lui assénant un coup qui a failli emporter son avant bras. Ces derniers ont aussi emporté avec eux une somme de 400 000 fcfa, le passeport de la dernière et un appareil photo de dernière génération dont le prix s'élève à 800 000 FCFA...