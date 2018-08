Kaolack : Des experts commis par le Mouvement CAR pour la modernisation du marché

Un plan de développement pour la région de Kaolack est en train d’être concocté par le mouvement dénommé Changement Action Réaction dirigé par l’homme d’affaire Baye Cisse.

L’idée, pour le président de CAR, est de redonner un visage nouveau à Kaolack afin de booster son développement et donner une meilleurs condition de vie et d’existence aux populations du bassin agricole. Pour se faire, Baye Cisse s’est attaché les services de plus de soixante-dix experts dans le monde.

Experts qui ont pour tâches de procéder à un diagnostic de la situation de la région et de proposer un plan de développement à la hauteur des attentes des habitants. Dans ce plan de développement de plus de trois cent pages figure un volet non moins important qui est la modernisation du marché de Kaolack qui vient d’être frappé par un incendie qui a ravagé plusieurs cantines. Le président du mouvement qui est absent du territoire national a dépêché une équipe qui est allée rendre visite aux commerçants sinistrés pour leur apporter soutien et réconfort.

Selon le responsable de la commission sociale qui a fait cette annonce, ce projet de construction et de modernisation du marché de Kaolack va adopter une démarche participative avec les commerçants.

Sur place, les responsables du mouvement ont aussi annoncé la volonté de Baye Cisse d’apporter un appui financier aux commerçants qui ont subi les affres des flammes avant de prendre la décision de débarrasser ce parti calciné du marché de tous ses débris.