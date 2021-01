Kaolack : Démarrage des opérations de désencombrement du marché central (Images)

Il a été annoncé hier par Dakaractu, les opérations de désencombrement du marché central de Kaolack. Ce samedi matin, ces opérations ont démarré sous la houlette du préfet, Ahmed Tidiane Thiaw.



En cette période de Covid, les autorités administratives luttent drastiquement contre la promiscuité. Ce matin, des caterpillars et des camions ont envahi le plus grand marché de Kaolack afin de libérer les trottoirs et les débordements au niveau de certaines cantines.



Après ces opérations, le préfet a annoncé la fermeture du marché dimanche prochain ainsi que tous les autres dimanches en vue de procéder à la désinfection des lieux.



À noter que le marché central de Kaolack constitue l'une des zones les plus infectées de la commune à cause du fort taux de fréquentation journalière...