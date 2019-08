Kaolack / Décès de Cheikh Ndiaye à Rebeuss : Sa tante réclame justice

Après la sortie médiatique à Dakar de la famille de Cheikh Ndiaye (le détenu décédé par électrocution à Rebeuss), celle de Kaolack ( Dialagne) n'a pas attendu longtemps pour se prononcer sur cette affaire. Sa tante Fatma Diagne (la grande sœur de sa mère) est sortie de son silence pour demander justice et par ricochet inviter les autorités pénitentiaires et étatiques à éclairer davantage la lanterne de l'opinion et soutenir sa petite sœur qui n'avait que son défunt fils Cheikh Ndiaye pour subvenir à ses besoins...