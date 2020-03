Kaolack / Covid-19 : Une trentaine de " Modou-Modou" suivie par les autorités sanitaires.

À Kaolack, la vague des " modou-modou" qui ne passent pas par les voies connues et qui rentrent au bercail continue de jour en jour. À l'heure actuelle (20 mars), une trentaine de voyageurs venus de l'extérieur ont foulé le sol de la région. Et selon les autorités sanitaires, ces "modou-modou" sont actuellement en période de suivi pour le respect du délai d'incubation.



Il y a 48 heures, le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, avait fait état de la situation au niveau de la région de Kaolack. " Nous avons trois cas suspects dont les résultats sont tous négatifs enregistrés à Keur Ayip, au niveau de l'hôpital de Kaolack. Il s’agissait d'un émigré italien et aussi d'un malade bien qu’ayant perdu la vie, on a effectué des prélèvement qui se sont révélés négatifs. Il y a également des voyageurs qui sont suivis comme vous le savez, il y a des voyageurs qui sont des sénégalais qui reviennent de l'extérieur et qui ne passent pas par les voies normales pour se faire enregistrer… À Kaolack, nous avons 6 cas dont les 2 sont sortis de cette période de suivi; à Guinguinéo, nous avons 14 cas dont les 2 sont également sortis de ce suivi; à Nioro nous en avons 3 et à Ndoffane 3. Et il s'agit, je le répète des cas de voyageurs qui rentrent au bercail mais qui passent par d'autres voies…"