Kaolack / Covid-19 : 54 personnes déconfinées... 64 seront prélevées dans la journée... La commune de Kahone se libère d'un lourd fardeau.

Le cas positif qui a été enregistré dans la commune Kahone ( département de Kaolack), avait plongé les habitants dans une peur bleue. Le malade qui avait séjourné à Dakar, était rentré avec le virus dans sa valise.



Informées, les autorités sanitaires avaient très vite pris les devants en procédant à son hospitalisation et au confinement dans un premier temps de 52 personnes et un peu plus dans les jours suivants.



Après une mise en quarantaine de plus de 118 personnes, Dakaractu est aujourd'hui en mesure de vous informer que 54 contacts de cette commune dont 1 de Nioro sont sortis de leur période de confinement. Actuellement, il ne reste que 64 personnes qui seront d'ailleurs prélevées dans la journée.



Pour rappel, parmi les 4 patients qui restaient à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass, 3 sont déclarés guéris et il ne reste pas plus qu'1 malade...