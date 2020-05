Kaolack / Covid-19 : 22 patients hospitalisés à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.

Au cours d'une visite du comité régional de lutte contre les épidémies dirigé par le gouverneur, à l'hôpital régional de Kaolack, la directrice de cette structure hospitalière, Khadidiatou Sarr Kébé, a annoncé que le nombre de malades du Covid-19 internés au niveau du centre de traitement des épidémies a connu une hausse ces derniers jours.



En effet, il est passé de 3 à 22 patients dont 4 de la région et 18 venant d'une autre région et parmi ceux-ci 7 enfants ont été contaminés.



Ledit centre a une capacité de 17 lits et 2 lits de réanimation. Toutefois, beaucoup d'efforts restent encore à faire pour combler le gap surtout en terme d'équipement...