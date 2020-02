Kaolack / Coronavirus : Les autorités sanitaires et administratives renforcent la surveillance au niveau des portes d'entrée.

"Depuis le début de l'apparition de l'infection à coronavirus, aucun cas suspect n'a été enregistré dans la région de Kaolack", telle est la confirmation du médecin-chef de la région médicale de Kaolack, à l'occasion de la réunion des membres du comité régional de gestion des épidémies.



D'emblée, des dispositions ont été prises au niveau des différentes portes d'entrée de la région de Kaolack( Keur Ayip, port etc...), afin de renforcer davantage la surveillance.



En plus, une mission du CRGE s'est rendue au niveau de ces différentes portes d'entrée en vue de remobiliser les équipes sur place pour le renforcement du contrôle et le suivi de l'évolution de la situation...