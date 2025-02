Kaolack – Concertation régionale sur la réforme du service public : les préoccupations des usagers mises en lumière

Une journée de concertation régionale sur la réforme du service public s’est tenue hier à Kaolack. Présidée par le gouverneur de la région, cette rencontre avait pour objectif de recueillir les impressions des usagers afin d’identifier les dysfonctionnements prioritaires et de proposer des solutions efficaces.



Au cours des discussions, les préoccupations des usagers ont été mises en avant. « J’ai beaucoup apprécié le fait de donner la parole aux usagers du service public par l’entremise des organisations de la société civile. Nous avons compris que les usagers souhaitent que l’on mette davantage l’accent sur l’accueil dans nos services », a déclaré Mouhamadou Moctar Watt, le gouverneur de Kaolack.



Selon l’exécutif régional, des mesures nécessaires seront prises pour améliorer l’accueil des usagers. « Certains ont dénoncé le clientélisme et les considérations partisanes qui pourraient entraver l’accès à la fonction publique. À cet égard, ils demandent que l’on fasse preuve de plus de transparence dans ce domaine. Cela est essentiel, car tout agent, qui se considère comme un serviteur, doit faire preuve d’humilité et se détacher de toute attitude arrogante ou condescendante dans sa manière de servir. Sur la base des critiques formulées ici, nous avons surtout insisté sur l’accueil, la rigueur, la transparence et la disponibilité des agents de l’État », a-t-il ajouté.



Les contributions recueillies lors de cette concertation seront intégrées dans un rapport national. Celui-ci servira de base aux décisions gouvernementales visant à améliorer l’efficacité et la transparence des services publics. Il est à noter que la rencontre a réuni des responsables administratifs, des représentants des services du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public, ainsi que des acteurs de la société civile.