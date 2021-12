Kaolack : Cheikh Fall poignarde plusieurs fois son ex-épouse.

Les faits se sont produits mardi dernier aux Parcelles Assainies (Commune de Kaolack).



Divorcé de sa femme, Cheikh Fall qui a vécu plus de 10 ans avec cette dernière du nom de M. Ngingue, ne pouvait plus vivre séparé d'elle.



Après avoir tenté une série de médiations en vain, une chose que le père de la victime a confirmée, il s'en est finalement pris à elle en lui assénant plusieurs coups de couteau.



Et c'est lorsqu'il a voulu prendre la tangente qu'il a été appréhendé, ligoté et conduit au commissariat central de Kaolack.



La victime quant à elle, est admise aux urgences de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass...