Kaolack - Célébration du centenaire de l'école Saer Dièye Bakary : Plaidoyer pour la réhabilitation de cet établissement créé en 1925

L’école élémentaire Saer Dièye Bakary, ex-école des filles et Coopée de Kaolack, a fêté les vendredi 16 et samedi 17 mai 2024 ses cent ans d’existence.



Une occasion saisie par Abdoulaye Diallo, le directeur de cet établissement scolaire créé en 1925, d’inviter les autorités, les mécènes et notamment les anciens élèves à venir soutenir cette école qui est dans un état de dégradation avancée.



« Vous avez vu comment est Saer Dièye Bakary. C’est une vieille école, ancienne, qui a fait 100 ans et que nous voulons rénover. Nous avons des salles où nous n’avons presque plus de sol. Il est difficile de rester dans ces salles parce qu’il y fait excessivement chaud [...]. Mais ce qu’il y a de plus bizarre, c’est que c’est la seule école de la commune qui n’a pas de bureau de directeur. Ce ne sont que des salles, le directeur n’a pas de bureau. C’est pourquoi nous lançons cet appel aux anciens élèves de l’école pour qu’ils puissent revenir aider cette école qui les a formés, qui a fait d’eux ce qu’ils sont aujourd’hui. Mais aussi aux mécènes pour qu’on puisse avoir ce bureau », a-t-il lancé.



Malgré ces difficultés, l’école enregistre chaque année d’excellents résultats au niveau du CFEE et de l’entrée en sixième. « L’année dernière, nous avons eu 95 % au CFEE et presque 100 % à l’entrée en sixième. L’année d’avant, c’était la même chose. Donc, nous avons des résultats réconfortants. Notre seul problème ici, c’est réellement le cadre, c’est l’environnement, mais nous avons d’excellents maîtres qui font du très bon travail », a ajouté le directeur, Abdoulaye Diallo.



Les organisateurs du centenaire en ont profité pour rendre hommage au parrain de cette école, Saer Dièye Bakary, qui fut maire de la commune de Kaolack, et aux anciens pensionnaires. « Nous avons jugé nécessaire d’organiser ce centenaire parce que n’oublions pas que 100 ans ne se fêtent pas tous les jours. Donc, nous avons décidé d’organiser cette fête pour rendre un vibrant hommage au parrain qui a été quelqu’un qui a beaucoup œuvré pour le développement de Kaolack, surtout dans le volet social. On en a profité aussi pour rendre hommage aux anciens de l’école, aux anciens maîtres, anciens directeurs [...] ».



La cérémonie a enregistré la présence de la famille du parrain, Saer Dièye Bakary, des élèves et parents d’élèves, des dignitaires du quartier Léona, mais surtout d’Alassane Ndour Fall, représentant de l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Kaolack commune. Ce dernier a d'abord salué cette initiative avant de lancer un appel. « Vous me donnez là l’occasion, au nom de l’IEF, de faire un appel à l’ensemble des anciens de cette école, à tous les mécènes, à tous les habitants du quartier, à toutes les bonnes volontés d’apporter leur soutien à l’école afin qu’elle puisse changer de visage ».



Il faut rappeler que l’école élémentaire Saer Dièye Bakary a joué un rôle significatif dans le développement et le renforcement du système éducatif à Kaolack, comptant de nombreux pionniers de l'éducation parmi ses anciens pensionnaires.