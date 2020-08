Kaolack / Célébration du "Bébé Achoura" : L'esprit de Cheikh Mouhidine Samba Diallo plane sur les festivités.

Sagne Bambara a encore célébré la 05 ème édition du jour de l'an du calendrier musulman. Et cette fois-ci, la cité religieuse a sacrifié à la tradition en célébrant le premier bébé (Achoura).



Il s'agit des jumeaux (garçon et fille) qui sont venus au monde à l'hôpital régional de Kaolack. Leurs parents qui sont originaires de Darou Pakathiar (commune de Thiaré), ont ainsi manifesté leur joie de voir leurs deux enfants bénéficier des largesses des initiateurs de cette cérémonie avec à sa tête, le fils aîné du défunt marabout, Cheikh Ibrahima Diallo. En effet, les cadeaux sont composés de bagages pour les deux nourrissons, de deux moutons, de boubous pour les parents, d’enveloppes financières, etc...



Toutefois, l'esprit du défunt guide religieux de Sagne Bambara a plané au tout long de la cérémonie. En effet, les blouses blanches de l'hôpital régional de Kaolack ainsi que ceux qui perpétuent l’œuvre de son initiateur, se sont rappelés du saint homme et ont prié pour le repos de son âme...