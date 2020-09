Kaolack / Capacitation des agents des bureaux relais du service public : 8.000 dossiers traités en 08 mois.

Les rideaux sont tombés sur le séminaire de 03 jours destiné à la capacitation des agents des bureaux relais du Service public (Kaoalack, Fatick et Kaffrine) en élaboration de projets d’actes d’avancement d’échelon.



Organisé par le ministère de la Fonction publique et du Renouveau public, à travers le Programme d’appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA), le séminaire a permis d’élargir les offres de service des bureaux relais du Service public (BRSP). Ainsi il a été noté que 8.000 dossiers ont été traités au niveau des BRSP.



"Au début de l'installation des bureaux, il y avait au moins 4 offres de service, notamment le renseignement sur le traitement de dossiers des fonctionnaires, la réception des compléments de dossiers, la délivrance des attestations de non appartenance à la Fonction publique, l'inscription des demandeurs d'emploi sur la plateforme de la Fonction publique. Alors, depuis trois jours, ils ont été capacités sur l'élaboration de projets d'actes d'avancement d'échelon au niveau de Kaolack, Fatick et Kaffrine. D’ailleurs plus de 200 projets d’actes ont été élaborés, sur les 400 demandes reçues hier, durant cette session de formation. C'est un projet ambitieux parce que sous peu on va procéder à l'avancement de grades, alors pourquoi pas ne pas aujourd'hui, permettre aux fonctionnaires de ne plus avoir à se déplacer jusqu'à Dakar pour déposer leurs dossiers...", a indiqué le Coordonnateur du PAMA, Amadou Diallo.



Il faut rappeler que "ces bureaux constituent une innovation dans la stratégie de rénovation du service public et permettent de faciliter l'accès à l'information sur traitement des dossiers administratifs en réponse à la forte demande exprimée dans ce domaine. Le programme d'Appui à la Modernisation de l'Administration quant à lui, a été élaboré par l'Etat dans l'impératif d'accroître l'efficacité et l'efficience avec lesquelles le Ministère de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public devra contribuer à la réalisation des objectifs de renouveau du service public énoncés dans le PSE".