Kaolack / Campagne de Commercialisation de l'arachide : Plus de 30 conteneurs sont actuellement bloqués à la station de pesage.

Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 30 conteneurs appartenant à des chinois, remplis de graines d'arachide sont bloqués à la station de pesage de Kaolack (Route de Nioro). Selon les responsables, les camions ont été immobilisés sur ces lieux pour surcharge, c'est-à-dire pour non conformité à la charge à l'essieu dépassant les normes établies. Réagissant au micro de Dakaractu, le directeur de l'usine du nom de Pape Dieng, dira que les conteneurs n'ont jamais dépassé auparavant la somme de 2.000 Fcfa par chargement, mais depuis le 1er janvier, avec la nouvelle mesure entrée en vigueur, les pénalités s'élèvent entre 50.000 et 100.000 Fcfa par conteneur. D'où le cri du cœur des transporteurs qui ne savent plus où donner de la tête...