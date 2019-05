Kaolack / Campagne agricole 2019-2020 : 10.291 tonnes d'engrais et 9.706 tonnes de semences seront mises en place par l'État

Pour la campagne agricole 2019-2020, le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a prévu de mettre en place dans la région de Kaolack plus de 10.000 tonnes d'engrais et 9.706 tonnes de semences. L'annonce a été faite ce matin par le directeur régional de développement rural (DRDR) de Kaolack, Mr Souleymane Diop.

L'État compte également accompagner les paysans en terme de matériel agricole avec plus de 2.000 semoirs et autres.

Pour l'année dernière, la campagne de commercialisation de l'arachide avait fait un bond en avant. Les huiliers avaient collecté une quantité d'environ 136.000 tonnes pour une valeur globale de 32 milliards de Fcfa...