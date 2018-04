Kaolack-Camp de garde : Un jeune talibé retrouvé mort dans une maison abandonnée

Les populations du Camp de garde de la commune de Kaolack s'inquiètent de jour en jour pour leur sécurité. Pour cause, le corps sans vie d'un jeune talibé de 15 ans a été découvert dans une maison abandonnée par des enfants talibés qui vaquaient tranquillement à leurs occupations.



" On ignore encore les circonstances de ce drame. On a aussi noté aucune blessure sur le corps de la victime. C'est le mystère le plus total", a déclaré un témoin ayant requis l'anonymat.



À noter que le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack. Pour l'heure, la police a ouvert une enquête...