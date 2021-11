Kaolack / Bongré : Mise en place du comité électoral de Benno Bokk Yakaar sous la houlette de Adji Mergane Kanouté.

Les différents responsables des parties prenantes de Benno Bokk Yakaar Bongré se sont retrouvés hier pour mettre en place un comité électoral de pré-campagne.



Et il s’agit du 1er comité électoral mis en place pour préparer la bataille des locales.

Bongré a décidé de voter massivement Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye, les choix du Président Macky Sall.



Des choix que les responsables jugent pertinents car, disent-ils, ce sont deux hommes de consensus, proches des populations et qui portent le social en bandoulière.



Les différentes parties prenantes de Benno qui se sont succédées au micro ont renouvelé leur confiance au Président Macky Sall et à l'honorable députée Adji Mergane Kanouté.



Il faut aussi signaler que la coalition Benno Bokk Yakaar a toujours gagné les élections dans le quartier des Hlm Bongré qui demeure la base affective de la députée Adji Mergane Kanouté, vice-présidente du Groupe Parlementaire de la Majorité et vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar .



Voici donc les membres de ce comité électoral : Adji Mergane Kanouté, présidente, 1er vice-président Moussa Sow leader d'opinion à Bongré, 2ème vice-Président APR, 3ème vice-Président Yessal, 4ème vice-Président le PS, 5ème Vice-Président AFP, 6ème Mouvement MTA de Goumballa etc...