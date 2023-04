Kaolack/ Bébé abandonné dans un bâtiment en construction: La mère placée sous mandat de dépôt

On en sait un peu plus sur l'affaire de la fille qui avait abandonné son nouveau né dans un bâtiment en construction à Thioffack.



D'après une source de Dakaractu Kaolack, elle a été déférée puis placée sous mandat de dépôt hier pour mise en danger de la vie d'autrui et abandon d'un nouveau né.



Selon la même source, elle a déclaré avoir contracté sa grossesse avant son mariage qui n'a cependant duré que 6 mois. Toutefois, elle a ajouté que son mari est l'auteur de la grossesse au moment où ils étaient en couple avant leur mariage...