Kaolack : Baye Mamoune Niass menace Trump et prédit un destin sombre au président américain

Les réactions se poursuivent suite à la déclaration du président des États-Unis, Donald Trump, reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. " Donald Trump a pris la décision de délocaliser l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Il est en train de faire une erreur monumentale. En tant que musulman, je déplore une telle décision qui va à l'encontre des normes internationales et des préceptes de l'Islam. Donald Trump a emprunté le mauvais chemin et s'il ne recule pas, il paiera dans un futur proche les pots cassés, je le jure devant Dieu".



Le petit fils de Baye Niass qui n'en revient toujours pas de poursuivre. " Ils ont leurs armes, mais nous nous avons le Coran et nos chapelets. Je le jure devant Dieu, Donald Trump va traverser le désert, en imposant son diktat à Jérusalem", a-t-il prédit devant la presse locale de Kaolack.



Pour pousser le président américain à revenir sur cette décision, Baye Mamoune Niass a lancé un appel au président de la République, Macky Sall, au roi d'Arabie Saoudite et à l'ensemble des porteurs de voix pour qu'ils interviennent​ avant que l'irréparable ne se produise sur cette terre sainte (Jérusalem).