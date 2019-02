Kaolack / Baye Ciss adoube Macky Sall : " C'est le président de la terre, des airs et de la mer..."

En cette période de campagne électorale, le comité électoral départemental de la majorité présidentielle de Kaolack, est en train de mettre en oeuvre ses activités dans tout le département. Ce matin, Baye Ciss et ses camarades à savoir l'honorable députée Awa Guèye, le président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, le président du parti Aprodel, Moussa Fall etc, ont initié une cérémonie de récital du Saint Coran pour des élections apaisées, mais aussi pour la victoire du président Macky Sall au premier tour, au soir du 24 février. À cette occasion, Baye Ciss a déclaré devant l'auditoire : " Macky Sall est le président de la terre, des airs et de la mer, au vu de la réalisation de l'autoroute Ila Touba, du dragage du port de Kaolack et de l'aéroport Aibd..."