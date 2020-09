Kaolack / Bac 2020 : Sur 12.212 candidats, seuls 28 font la série S1.

Les séries scientifiques, notamment la série S1 sont de plus en plus délaissées par les élèves de la région de Kaolack. En atteste, le nombre de candidats qui participe cette année aux épreuves écrites du Baccalauréat.



En effet, sur les 12.212 candidats que compte la région, seuls 28 font la série S1 soit 0.23% de l'effectif total.



Une situation qui inquiète de jour en jour les autorités académiques dont l'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby. " C'est vraiment dommage, c'est une situation nationale. Le nombre de candidats des séries S1 devient de plus en plus faible. Quelques rares élèves font la série S1, et parmi ceux-ci, il y a majoritairement des garçons. Alors, ceci est très inquiétant au regard de notre ambition d'émergence au développement. Nous devons aujourd'hui compter sur les ressources suffisamment qualifiées et importantes au niveau des disciples de pointe que sont les mathématiques, les sciences et la technologie. Il faut donc trouver une réponse claire et pratique pour faire en sorte que les effectifs dans ces séries scientifiques soient de plus en plus importants...", a-t-il mentionné.



Au plan statistique, Kaolack compte au total 39 centres et jurys répartis sur toute l'étendue de la région de Kaolack. Il y a ainsi 12.212 candidats toutes séries et options confondues...