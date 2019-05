Kaolack / Bac 2019 : 12.987 candidats inscrits dont 86 candidats au lycée sénégalais de Banjul

L'anticipé de philosophie se déroule normalement dans les différents centres d'examen de la région de Kaolack. L'inspection d'académie qui coiffe en même temps le lycée Sénégalais de Banjul avait pris les devants pour permettre aux potaches de composer dans de bonnes conditions.



Ainsi, la situation du Baccalauréat s'établit comme suit : au total 12.987 candidats sont inscrits cette année soit 52,82% de garçons et 47,18% de filles.



Il a été aussi enregistré 1.978 candidats libres dont 1.111 garçons et 867 filles; 86 candidats qui composent au lycée sénégalais de Banjul dont 58 garçons et 48 filles et 340 candidats pour le Bac technique.



En somme, 29 centres principaux et 38 jurys principaux ont été répertoriés sur un nombre global de 1.315 surveillants et 106 secrétaires...