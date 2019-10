Kaolack / Babacar Lo Ndiaye : « Notre audience avec Me Abdoulaye Wade dans sa résidence à Versailles... Les retrouvailles entre l'ancien président de la République et l'actuel Chef de l'Etat, Macky Sall... »

"La mission que nous avions effectuée, avec des camarades de la Grande Alliance (G.A.), le mardi 31 mai 2016 chez Me Abdoulaye WADE, a été pour nous une opportunité d’échanger avec l’ancien Président de la République sur les perspectives de retrouvailles avec son successeur pour mieux servir le Sénégal. Avec une disponibilité résolue et un accueil cordial, l’ancien Président de la République nous avait reçus pendant 10 heures d’horloge – de 09h à 22h – dans sa résidence à Versailles…", a informé Mr Ndiaye. Avant d'ajouter.

« A l’époque, trois sujets déterminants ont été discutés avec lui. D’abord, nous avions suggéré à Me WADE, d’accepter d’être reçu par Macky SALL, actuel Président de la République. Ensuite, il était pour nous indispensable que les deux personnalités travaillent, main dans la main, pour l’intérêt supérieur de la Nation. Enfin, un appel a été lancé au Parti Démocratique Sénégalais (PDS) pour soutenir et accompagner la politique de leur ancien frère de parti ».



C'est pourquoi, le responsable politique de l'Apr à Kaolack de se réjouir du dénouement " heureux" de cette l'affaire.



« La suite de ceci, nous-nous réjouissons de leur rencontre lors de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane, qui n’est que la suite logique de notre séjour à Versailles, chez Me WADE. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer et remercier, Serigne Mountakha Mbacké, ainsi que Serigne Bass Abdou Khadre, respectivement Khalif Général et porte-parole, qui ont aussi contribué au succès de ces retrouvailles ».



En outre, nous magnifions à sa juste valeur la posture de S.E.M. Macky SALL, de décrisper la tension politique du pays, et invitons les deux formations politiques à suivre la voie tracée par leur mentor afin d’œuvrer ensemble pour l’émergence et le développement du Sénégal..."