Kaolack / Avis de décès : Rappel à Dieu d'Ousmane Kâ, Khalife de Serigne Diabel proche parent de Baye Ciss

Le PDG de Cisscorp, Baye Ciss et famille, madame Kâ, Mame Léna Guèye et ses camarades, la famille de feue Fatou Ciss et enfants, la famille de feue Momar Tall Guèye et enfants, la famille feu Doudou Ciss et enfants, la.famille feu Ndiougou Mbaye Ciss et enfants, la famille feue Cogna Ciss et enfants, la famille feu Serigne Diabel Kâ et enfants, madame Soda Ndiaye mère du défunt et enfants ont la profonde douleur de vous faire part du décès survenu, ce dimanche 14 avril à Paris, de Ousmane Kâ, Khalife de Serigne Diabel Kâ. L'enterrement est prévu le 19 avril après la prière du vendredi à la mosquée de Serigne Diabel Kâ à Léona.



