Kaolack / Autonomisation des femmes : La coordinatrice de Macky2012 procède au lancement de la « Calebasse Adji Mergane Kanouté »

Après la phase maturité de la calebasse Marième Sall initiée il y’a 3 ans avec les plateformes décentralisées des Linguères de Kaolack, l’honorable députée, coordinatrice de Macky2012, a procédé hier à Kaolack dans son fief de Bongré, au lancement de la “Calebasse Adji Mergane”… chaque comité des femmes des différents quartiers de Kaolack bénéficiera de financement avec zéro taux d’intérêt qui facilitera son autonomisation.



La coordinatrice de Macky2012 et non moins vice présidente des femmes de Benno Bok Yaakaar soutient qu'en plus de l’autonomisation des femmes, elles ont cet objectif d’animer et de remobiliser les troupes pour donner à son excellence Macky Sall, président de la coalition Benno Bok Yaakaar une majorité qualifiée et confortable au soir du 31 juillet 2022.



La Vice présidente du groupe parlementaire Benno n’a pas épargné l’opposition qu’elle qualifie de haineuse. Pour elle, le non respect de la parité rend irrecevable la liste de Yewwi Dakar aux élections législatives et par conséquent, invite la population de Dakar à voter massivement pour la liste Benno pour permettre à son Excellence, le Président Macky Sall, de continuer les projets et programmes déjà entamés au profit exclusif des sénégalaises et sénégalais...