Kaolack / Auberge le Saloum : Les cas contacts mis en quarantaine déplorent leurs conditions d'hébergement.

Ils sont très remontés contre les autorités qui ont pris la décision de les confiner au niveau de ce réceptif ( auberge le Saloum), au lendemain des deux cas enregistrés dans les communes de Darou Salam (Nioro) et Kaolack. Ils, ce sont les cas contacts de l’agent positif de la banque (BICIS) et ceux de Darou Salam.



Ces derniers déplorent ainsi leurs mauvaises conditions d'hébergement qui sont liées au couchage, à la nourriture etc. Et en plus, on interdit à leurs familles respectives de leur apporter à manger. Selon notre source, les confinés ont tenu à se faire entendre afin que les autorités puissent corriger ces manquements...