Kaolack : Attaque contre le véhicule de Mohamed Ndiaye Rahma... Une plainte déposée... Les partisans du candidat de Bby pointent du doigt le camp de Serigne Mboup.

Les élections locales de 2022 se préparent fièvreusement à Kaolack, à travers toutefois un tableau peu reluisant.



En effet, une attaque vient d'être perpétrée contre le cortège du candidat de Benno Bokk Yakaar à Kaolack commune.



Un individu non encore identifié a tiré hier une balle sur le pare-brise de la voiture de Mohamed Ndiaye Rahma, selon les propos des membres du cortège.



"Ce qui s'est passé est vraiment regrettable. Un individu est sorti de nulle part pour tirer une balle sur le véhicule de Mohamed Ndiaye Rahma. Et d'après l'un des gardes rapprochés, après avoir commis son forfait suivi d'une course poursuite, il aurait pris la poudre d’escampette en entrant dans le domicile du candidat Serigne Mboup...", a rapporté Serigne Mbacké Moukabaro.



Une plainte a été déposée à la police et un huissier commis pour constat. Le gouverneur et le préfet de Kaolack ont été également interpellés...