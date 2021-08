Kaolack / Asc Saloum : Le comité de pilotage s'active dans l'organisation d'une AG de renouvellement des instances du club dans un élan consensuel.

En direction de la prochaine assemblée générale de l'Asc Saloum prévue le 2 octobre 2021, les dirigeants de l'équipe ont mis sur pied un comité de pilotage sous la conduite de Thierno Kosso Diané, président de la ligue de football de Kaolack et vice président à la fédération sénégalaise de football.



Le premier jalon posé par le comité est la réconciliation de l'autre camp des supporters dirigé par Mbaye Gadiaga et les dirigeants.



Ainsi, les retrouvailles vont faciliter le processus de l'assemblée générale pour l'intérêt de l'équipe. Le comité de pilotage compte consulter les personnes qui souhaitent diriger le club fanion de la cité de Mbossé. Thierno Kosso Diané n'a pas manqué de lancer un appel aux kaolackois pour apporter leur soutien matériel et financier afin que le club retrouve l'élite.



À rappeler que l'ancien Premier ministre, par ailleurs président sortant, Souleymane Ndéné Ndiaye, ne sera pas candidat à sa propre succession...