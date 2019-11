Kaolack : Aminata Touré procède à la réception des blocs sanitaires du lycée Valdiodio Ndiaye.

Le 31 octobre s'est déroulée la cérémonie de réception des blocs sanitaires du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. La présidente du conseil économique social et environnemental ( CESE), Mme Aminata Touré, qui a procédé à la réfection de cette infrastructure à travers l'appui d'un mécène, s'est déplacée pour présider la cérémonie de réception. À cette occasion, elle a invité l'ensemble des bonnes volontés à investir davantage dans leurs localités respectives et ne pas seulement attendre l'aide de l'extérieur. Madame Aminata Touré a également exhorté l'administration et les élèves à assurer l'entretien de ces toilettes...