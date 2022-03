Kaolack : Aly Ngouille Ndiaye dépêché pour une tournée de remerciements aux militants de BBY

Le Chef de l’Etat Macky Sall a dépêché l’ancien ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye à la tête d’une délégation à Kaolack pour une tournée de remerciements aux militants de BBY.



Elle est composée de Aïda Sougou de l’APR, de Aïssatou Diagne du PS et du Docteur Malick Diop de l’AFP. Selon des informations qui nous sont parvenues, le président de la grande coalition BBY et de la majorité présidentielle a dépêché 46 délégations dans les 46 départements pour remercier les militants après les élections territoriales et les mobiliser en perspective des législatives du 31 juillet 2022